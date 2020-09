So dauerte es bis zur 20. Spielminute bis zur ersten echten Chance des Spiels, die der SCP für sich verbuchte. Nach einer Pröger-Flanke von rechts an den langen Pfosten scheiterte Sven Michel nur knapp: Sein Kopfball landete am Innenpfosten.

Michel trifft im zweiten Versuch

Besser machte es der Stürmer vier Minuten später: Auf der linken Seite war Michel nach einem Einwurf plötzlich allein auf weiter Flur. Scheiterte er im ersten Versuch noch an Keeper Marcel Hölscher, konnte er den Abpraller dann zur Gästeführung verwerten.

Nach dem Treffer übernahm die Elf von Trainer Steffen Baumgart das Kommando über die Partie. Das Tor hatte Wirkung bei den Gastgebern gezeigt, zudem musste SCW-Coach Brinkmann kurz darauf den angeschlagenen Verteidiger Robin Twyrdy durch Durim Berisha ersetzen. Die Hausherren waren nun nicht mehr ganz so konsequent in ihren Aktionen, so dass der SCP sein Spiel aufziehen konnte.

Zwei tolle Kombinationen - Srebeny vollstreckt

Das zeigte sich besonders in der 33. Minute, als Dennis Srbeny nach einer sehenswerten Kombination auf engem Raum über Maximilian Thalhammer und Christopher Antwi-Adjej zum zweiten Paderborner Treffer einnetzte.

Kurz darauf hätte Kai Pröger das dritte Tor erzielen können, doch nach Vorarbeit von Antwi-Adjej scheiterte er an SCW-Keeper Hölscher, der sehr gut parierte. Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel das 0:3 dann doch. Dieses Mal bereiteten Pröger und er quirlige Antwi-Adjej vor, erneut traf Srebeny.

Wiedenbrück mit Schwung aus der Kabine

Mit viel Schwung kamen die Wiederbrücker aus der Kabine. Gleich zweimal musste Paderborns Keeper Leopold Zingerle seine Klasse beweisen, als er zunächst einen Schuss von Lucas Klantzos parierte (47.) und kurz darauf auch gegen Niklas Szeleschus hielt.

Erneut Antwi-Adjej, erneut Srebeny

Doch nach 58 Minuten war die Partie endgültig entschieden. Erneut war es der starke Antwi-Adjej, der mit einem Solo den Angriff zum 0:4 einleitete. Über Pröger landete der Ball erneut bei Srebeny, der seinen dritten Treffer in der Partie markierte.

Es blieb ein munteres Spiel. Die Hausherren versteckten sich nicht und erspielten sich auch ein, zwei Chancen. Paderborn spulte sein Programm zwar souverän herunter, blieb dabei aber weiterhin sehr aufmerksam und erspielte sich seinerseits weitere Torgelegenheiten. Eine davon nutzte der eingewechselte Chris Führich, der auf Vorlage des ebenfalls kurz zuvor ins Spiel gekommenen Antony Evans zum 0:5 einnetzte. Dabei blieb es.

Paderborn nun in Kiel, Wiedenbrück gegen Schalkes U23

Für den SC Paderborn steht nun in einer Woche der Saisonauftakt in der 2. Bundesliga bei Holstein Kiel an (Sonntag, 13.30 Uhr). Für den SC Wiedenbrück geht es bereits am Mittwoch mit dem 3. Spieltag der Regionalliga West und dem Heimspiel gegen die U23 des FC Schalke 04 weiter (19.30 Uhr).