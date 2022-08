Risse geht am Mittwochabend (20.46 Uhr live im Ersten) mit einem Fünkchen Hoffnung in den Pokalfight: "Wenn Bayern keinen Sahnetag hat und wir einen Sahnetag haben, dann könnte was gehen. Es gibt immer Geschichten, die der Fußball schreibt. Auf die lauern wir natürlich ", sagt Risse der ARD-Sportschau.

Video starten, abbrechen mit Escape "Bereit sein, die Chance wahrzunehmen, wenn sie da ist" Sportschau. . 02:56 Min. . Verfügbar bis 30.08.2023. Das Erste.

Für eine solche Geschichte gesorgt hat Bernhard Ochmann - vor 43 Jahren. Ochmann sieht sie noch genau vor sich, die verdutzten Gesichter von Rummenigge, von Breitner, von Augenthaler. "Das Ding habe ich voll getroffen, die Jungs waren chancenlos! Das werde ich nie vergessen" , sagt der frühere Stürmer von Viktoria Köln - der einzige Torschütze der Vereinsgeschichte gegen Bayern München.

Viktoria gegen Bayern vor 50.000 Zuschauern