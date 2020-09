Video starten, abbrechen mit Escape Grlic: "Brauchen einen Sahnetag". Sportschau. . 00:29 Min. . Verfügbar bis 13.09.2021. Das Erste.

Dass Marco Reus bei der Borussia nach über einem halben Jahr Verletzungspause sein Comeback feiern dürfte, macht die Aufgabe für die Duisburger nicht einfacher. Dennoch kann Lieberknecht der Rückkehr nur Gutes abgewinnen. " Ich freue mich, dass er wieder da ist ", so der Coach: " Dass es einem Spieler, den Fußball-Deutschland so gerne sieht, wieder gut geht, ist schließlich eine gute Nachricht." Reus hatte jüngst im Dortmunder Test gegen Sparta Rotterdam (2:1) 70 Minuten gespielt, am Montag ist zumindest ein Teilzeit-Einsatz wahrscheinlich.

Reyna: "Reus-Rückkehr hat positiven Einfluss auf uns alle"

Wie sehr ein Einsatz des 31-Jährigen eine Signalwirkung für die gesamte BVB-Mannschaft haben könnte, zeigen die Aussagen von Giovanni Reyna. Der 17-Jährige durfte sich in Reus' Abwesenheit in der Vorbereitung auf dessen Position festspielen, nun droht ihm zumindest auf Dauer wieder eine Rückstufung. " Natürlich wäre es wohl ein bisschen einfacher für mich, wenn er noch nicht wieder gesund wäre ", sagt der US-Amerikaner: " Aber seine Rückkehr hat so positiven Einfluss auf uns alle. "

Pokal-Historie spricht für die Duisburger

Wenn auch ein MSV-Erfolg unwahrscheinlich erscheint: Immerhin spricht die Pokal-Historie für Duisburg. Im Halbfinale der Saison 1974/75 erzielte MSV-Ikone Bernard "Ennatz" Dietz in der Verlängerung im bislang einzige Pokalduell den 2:1-Siegtreffer im Wedau-Stadion gegen die Schwarz-Gelben.

