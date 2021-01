Drei Spiele in Folge hat Bayer Leverkusen nicht gewonnen, nun soll gegen Eintracht Frankfurt im Nachholspiel der zweiten Runde des DFB -Pokals am Dienstag die Wende her. "Unsere Mittelfeldbesetzung war sehr schlecht. Das müssen wir besser machen" , sagte Trainer Peter Bosz auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Schwacher Leverkusener Jahresauftakt

Dabei war die Welt der "Werkself" vor einem Monat noch vollkommen in Ordnung. Mitte Dezember grüßte Bayer ohne Niederlage in der Liga von der Tabellenspitze. Alle Experten schwärmten von Florian Wirtz und Co. und den im Stile einer Spitzenmannschaft agierenden Rheinländern.

Es folgte ein Bruch im bis dahin so gelobten Bayer-Spiel nach der Weihnachtspause. Der blutleere Auftritt zum Jahresauftakt gegen Frankfurt in der Liga hinterließ offene Fragen. Die Bayer nun gegen den gleichen Gegner im Pokal beantworten könnte - gegen Bremen gelang dies am letzten Wochenende mit einem Remis nicht.