In Villingen könnte Rodrigo Zalazar seine Premiere im blau-weißen Trikot feiern. Der Uruguayer, der vor wenigen Tagen von Eintracht Frankfurt verpflichtet wurde, hat laut Grammozis in der ersten Trainingseinheit einen guten Eindruck hinterlassen: "Er ist körperlich auf einem guten Niveau" .

Villingen ist einer von nur vier Fünftligisten im Wettbewerb, gegen Schalke soll im zehnten Versuch endlich der erste Sieg im DFB-Pokal her. "Als Amateurverein sind wir natürlich der klare Außenseiter, aber wir glauben an unsere minimale Chance" , sagte Trainer Marcel Yahyaijan. Dabei werden die Villinger auch von 4.992 Fans unterstützt. "Es wird Zeit, dass wir es mal in die 2. Runde schaffen" , so Arash Yahyaijan, Sportvorstand in Villingen.