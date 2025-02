DFB-Pokal: Leverkusen und Gladbach kämpfen um das Halbfinale

Neues Selbstbewusstsein

Da kommt der DFB-Pokal gerade recht. Im Viertelfinale empfängt das Team von Trainer Roberto Pätzold die Mannschaft von Werder Bremen (Mittwoch, 12.2.2025; ab 18.30 Uhr) . Eine gute Möglichkeit, sich schnell wieder ein Erfolgserlebnis zu verschaffen und " eine Riesen-Gelegenheit, eine Runde weiterzukommen" , sagte der Coach.

Allerdings sind die Werder-Frauen eine harte Nuss, die es zu knacken gilt. " Wir wollen uns gegenüber dem Heimspiel gegen Essen steigern und voller Überzeugung eine der Mannschaften schlagen, die wir bisher in der Liga noch nicht besiegt haben" , so Pätzold.