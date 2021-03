Die Personalie Rose bringt zusätzliche Brisanz in ein ohnehin schon brisantes Duell. Vor allem die gastgebende Borussia vom Niederrhein steht unter Druck. Fünf Spiele haben die Gladbacher in Folge nicht gewonnen, vier davon sogar verloren. In der Champions League droht das Aus und in der Bundesliga ist die Borussia mittlerweile auf Rang neun abgerutscht. Die Champions-League-Plätze sind bereits neun Punkte weg. Der DFB -Pokal ist für die Gladbacher - und eben Marco Rose - also wahrscheinlich schon die letzte Chance, der Saison einen positiven Anstrich zu verleihen.

Video starten, abbrechen mit Escape BVB-Trainer Terzic: Rose "ist ein sehr sympathischer Kerl". Sportschau. . 00:37 Min. . Verfügbar bis 01.03.2022. Das Erste.

BVB mit drei Siegen in Folge