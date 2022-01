Es gibt für Fußballvereine immer Eckpunkte im Verlauf einer Saison - meist sind das einzelne Spiele, die eine Richtung für die kommenden Wochen vorgeben. Wenn nicht alles täuscht, steht Borussia Mönchengladbach vor genau so einem. Die Borussia hat am Mittwoch (19.01.2022) das Achtelfinale im DFB-Pokal vor der Brust. Es geht zu Hannover 96. Einem Zweitligisten. Ein Weiterkommen wäre für das Team von Trainer Adi Hütter enorm wichtig. Und vielleicht genau so etwas ein Saison-Eckpunkt.

Das Auf und Ab bei den Borussen in den letzten Wochen hat Mannschaft und Klub sichtlich verunsichert. Nach der 5:0-Gala im Pokal gegen die Bayern folgten viele Liga-Niederlagen, noch einmal ein Sieg bei den Bayern (2:1), bevor es am vergangenen Wochenende wieder ein ernüchterndes 1:2 daheim gegen Leverkusen setzte.