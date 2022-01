Stefan Bells Vorfreude auf das Duell mit dem VfL Bochum hält sich in Grenzen. "Gefühlt ist er noch einmal zehn Kilo schwerer geworden als damals" , sagt der Innenverteidiger des 1. FSV Mainz 05 über seinen rund 92 Kilo schweren Bochumer Gegenspieler Sebastian Polter.

Die beiden, die von 2013 bis 2015 gemeinsam in Mainz unter Vertrag standen, haben sich kürzlich wiedergetroffen: Beim 1:0-Sieg der Mainzer am Samstag über den VfL Bochum. Und am Dienstag sehen sie sich schon wieder: Wenn Mainz zum "Rückkampf" in Bochum antritt. Dann allerdings im DFB-Pokal. Es geht um den Einzug ins Viertelfinale.