Viktoria Köln und das nächste "Spiel des Jahres"

Es herrscht Vorfreude pur in Köln - allerdings nicht beim Bundesligisten 1. FC Köln, sondern auf der anderen Rheinseite bei Drittligist Viktoria Köln. Denn die empfängt am Mittwoch (01.11.2023) in der 2. Runde des DFB-Pokals Bundesligist Eintracht Frankfurt. Es ist so etwas wie das Spiel des Jahres für die "kleine" Viktoria aus dem rechtsrheinischen Köln.

Viktoria will nächsten Bundesligisten ärgern

Wobei "Spiel des Jahres" vielleicht etwas übertrieben ist, denn das hat Viktoria schon einmal so gesehen - in der ersten Runde des Pokals gegen Werder Bremen. Dort bot der Drittligist dem favorisierten Bundesligisten von der Weser einen packenden Pokalfight inklusiver Roter Karte für die Gäste, einem Rückstand für die Gastgeber und einer überraschenden Wendung zum Schluss. Wenn die Viktoria ein Drehbuch für die Partie schreiben könnte, würde es wohl sehr dem Spielverlauf gegen Werder ähneln.