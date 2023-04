Terzic: "Immer noch eine der formstärksten Mannschaften"

Zwar sei die Enttäuschung nach dem Rückschlag in München noch da, trotzdem gebe es "absolut keinen Grund, negativ oder pessimistisch in die nächsten Aufgaben zu gehen" , so Terzic. "Wir sind immer noch eine der formstärksten Mannschaften in Europa" . So war die Niederlage gegen München die erste Pleite in der Bundesliga seit der WM-Pause.