Es gibt vor dem Start in den DFB-Pokal in jedem Jahr auch Lose im Topf der unterklassigen Teams, die man lieber nicht gegen sich gezogen haben möchte. Vier Teams gelten ganz besonders als solche. Das sind der 15. der abgelaufenen Saison in der 2. Liga, die beiden direkten Aufsteiger aus der 3. Liga und der Sieger der Relegation zwischen diesen beiden Spielklassen.

Drei Dinge machen dieses Los so kompliziert. Diese Mannschaften sind vermutlich die besten in diesem Topf als Zweitligisten, haben trotzdem den Heimvorteil im Pokal. Sie sind alle noch euphorisiert vom Ende der Vorsaison, als alle vier ihr Ziel erreichten. Und sie haben bereits die ersten Spiele bestritten, während die Bundesligisten erst an diesem Wochenende so richtig loslegen werden.