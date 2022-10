Daniel Scherning hatte gar keine Lust in die Analyse zu gehen: "Das macht jetzt keinen Sinn" , sagte der Trainer von Arminia Bielefeld nach der heftigen 0:6-Klatsche in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart am Mittwochabend dem WDR. "Wir haben keine Leistung gebracht, um hier zu bestehen ", brachte es Scherning dann schlicht auf den Punkt.

Die Enttäuschung war dem 38-Jährigen anzuhören. Es sollte eigentlich alles ganz anders kommen. Denn trotz drei Ligapleiten in Folge und dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz herrschte in Bielefeld so etwas Ähnliches wie Aufbruchsstimmung. Denn beim 0:2 in Hannover am vergangenen Samstag stimmte zwar das Ergebnis nicht, die Leistung sorgte jedoch für Hoffnung auf Besserung.