Der Viertligist war guten Mutes in die Partie gegangen. Doch die Ostwestfalen wurden jäh in die Realität zurückgeholt. Schon nach 13 Minuten köpfte Kiels Janni-Luca Serra einen Eckball zur frühen Gästeführung ein.

Verl vom frühen Gegentor unbeeindruckt

Der Tabellenführer der Regionalliga West zeigte sich jedoch unbeeindruckt. Es entwickelte sich eine muntere Partie, bei der ein Klassenunterschied nicht zu bemerken war. Chancen ergaben sich zwar nicht wie am Fließband, doch beide Seiten hatten Gelegenheiten zu Torerfolgen.

Video starten, abbrechen mit Escape DFB-Pokal: Verl gegen Kiel - die Highlights. Sportschau. . 02:14 Min. . Verfügbar bis 30.06.2020. Das Erste.

Verl zog mehr und mehr das Tempo an. Belohnt wurde das in der Nachspielzeit der ersten Hälfte: Aygün Yildirim setzte sich stark über links durch. Seinen Torschuss ließ Holstein-Keeper Ioannis Gelios nur abklatschen. Nutzniesser war Nico Hecker, der den Abpraller per Kopf zum verdienten 1:1 einnetzte.

Verl auch nach dem Wechsel stark

Verls Patrick Choroba (l.) attackiert Kiels Johannes van den Bergh.

Nach dem Wechsel machte der SC da weiter, wo er aufgehört hatte. Von den Kielern war in der ersten Viertelstunde offensiv nicht viel zu sehen. Die Hausherren blieben hochkonzentriert und erarbeiteten sich weitere gute Möglichkeiten. Nach 65 Minuten hatte sich Kiel besser auf den Gegner eingestellt, so dass die Mannschaft von Trainer Guerino Capretti nicht mehr oft gefährlich vor das Holstein-Tor kam. Doch die Partie blieb hochspannend. In der regulären Spielzeit passierte nichts mehr: Die Partie ging in die Verlängerung.

Je eine Chance in der Verlängerung

Nun ließen vor allem auf Seiten der aufopferungsvoll kämpfenden Verler die Kräfte nach. Kiel drückte, hatte aber bis auf den Lattentreffer von Alexander Mühling aus 16 Metern keine Chancen (105.). Doch auch die Verler hatten die Entscheidung in Person von Hendrik Haeder auf dem Fuß: Aus kurzer Distanz setzte er eine Vorlage von Routinier Zlatko Janjic über den Kasten (111.).

Choroba verschießt, Brüseke hält

Mehr passierte nicht - die Partie ging ins Elfmeterschießen. Die ersten sieben Schützen trafen, doch dann verfehlte Verls Patrick Choroba das Tor. Kiel hatte nun den Matchball, doch SC-Keeper Robin Brüseke hielt den Schuss von Emmauel Iyoha und damit sein Team im Spiel.