André Breitenreiter war sich sehr sicher in seiner Saisonprognose: "Mit so einer Leistung sollte einem Aufstieg nichts im Wege stehen" , sagte der Trainer der TSG Hoffenheim am Sonntag. Gemeint war aber nicht seine TSG , die spielt ja schon in der Bundesliga, sondern Gegner SV Rödinghausen. Der Regionalligist hatte dem Bundesligisten kurz zuvor in der ersten Runde des DFB -Pokals einen echten Kampf geliefert und erst nach Verlängerung mit 0:2 (0:0) verloren.

"Mit Aufstieg, da müssen wir erst einmal noch ein bisschen warten" , antwortete Rödinghausens Trainer Carsten Rump etwas überrascht, aber mit einem Lächeln auf den Lippen. Breitenreiters Worte kamen aber nicht von ungefähr, denn dem SVR fehlten im Pokalspiel nur fünf Minuten, um den Bundesligisten in ein Elfmeterschießen zu zwingen. Ozan Kabak köpfte die Hoffenheimer in der 115. Minute nach einem Freistoß in Führung. Grischa Prömel vollendete in der 119. Minute einen Konter und sorgte so für die Entscheidung.