Andrich: "Von Anfang an eine Katastrophe"

Bayer-Trainer Gerardo Seoane bezeichnete die Leistung als "in allen Belangen ungenügend" . Robert Andrich sagte: "Das war von Anfang an eine Katastrophe. Wir sind offensiv wie defensiv immer einen Schritt zu spät gekommen und waren auch in den Zweikämpfen immer zweiter Sieger. So kannst du selbst gegen eine Drittliga-Mannschaft nicht bestehen."