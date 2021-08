Haalands Doppelschlag sorgt für klare Verhältnisse

Die Gäste zeigten eine hoch konzentrierte und passsichere Anfangsphase. Nach zehn Minuten scheiterte Reus per Freistoß aus 23 Metern an Wehens Keeper Stritzel. In der Folge ließ das Dortmunder Anfangstempo etwas nach. Wehen fand besser ins Spiel und presste höher.

Dann ging es plötzlich ganz schnell: Mit einem Pass durch die Mitte hebelte Reus die gesamte Hintermannschaft des Drittligisten aus. Haaland bedankte sich und verwandelte trocken per Flachschuss zum 1:0 (26.). Nur drei Minuten später brachte Stritzel Haaland im Strafraum zu Fall. Den anschließenden Elfmeter versenkte der Norweger trocken im linken Eck (31.). Ohne weitere Aufreger brachte der BVB das 2:0 in die Pause.