Vor knapp 4.992 Zuschauern in Villingen-Schwenningen gewann der Zweitligist aus Gelsenkirchen am Sonntag letztlich souverän mit 4:1 (1:1).

Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis berief Neuzugang Rodrigo Zalazar in die Startelf, der erst am Mittwoch bei seinem neuen Team eingetroffen war. Zudem stand Ralf Fährmann nach einer Corona-Infektion erstmals in dieser Saison im S04-Tor.