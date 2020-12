Zwei Treffer in den ersten sechs Minuten

Baumgart nahm nach dem 1:0-Erfolg beim VfL Osnabrück keine Änderungen an der Startelf vor. Und der SCP begann furios: Nach einer sehenswerten Kombination über Johannes Dörfler und Srbeny kam der Ball zu Michel (3.), der am langen Pfosten nur noch zur Führung einschieben musste. Aber die Paderborner Freude hielt nur kurz an, denn Union schlug umgehend zurück. Nach einer Flanke von Sheraldo Becker von der rechten Seite legte Taiwo Awoniyi auf Prömel (6.) ab, der aus kurzer Distanz das 1:1 erzielte.

In der temporeichen und ausgeglichenen Partie versuchten beide Mannschaften vor allem, über die Außenbahnen Chancen zu kreieren - zwingende Torchancen sprangen dabei aber zunächst nicht heraus. In der 27. Minute kam Union zu einer Doppelchance, bei der SCP-Keeper Leopold Zingerle erst einen Flachschuss von Robert Andrich parierte und Awoniyi anschließend knapp am unteren linken Eck vorbeischoss.

SCP-Doppelschlag schockt Union - Eigentor von Hünemeier

Auf der Gegenseite ging Paderborn nach einer flachen Ecke von Chris Führich erneut in Führung - den Schuss von Svante Ingelsson konnte Berlins Torwart Loris Karius noch mit Mühe parieren, doch den Nachschuss versenkte Srbeny (31.) im Union-Tor. Nur vier Minuten später spielte Paderborn nach einer Berliner Ecke einen blitzschnellen Konter aus dem Lehrbuch, den Michel (35.) mit einem Beinschuss gegen Karius zum 3:1 abschloss.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit bewahrte Karius seine Mannschaft mit einer Glanzparade gegen Ingelsson (48.) vor einem höheren Rückstand. Anschließend schadete sich Paderborn allerdings selbst, als SCP-Abwehrspieler Uwe Hünemeier eine Hereingabe von Unions Christopher Lenz (57.) unglücklich ins eigene Tor grätschte.

Berlin drückt auf den Augleich - Paderborn kämpft

Mit zunehmender Spielzeit wurde der Berliner Druck immer größer, Paderborn gelangen kaum noch Entlastungsangriffe. Glück hatte der SCP, als Berlins Prömel (71.) nach Zuspiel von Marius Bülter aus zwölf Metern an der Latte scheiterte. Einen weiteren Versuch von Prömel (76.) auf das kurze Eck parierte Zingerle in höchster Not.

In der 82. Minute fälschte Hünemeier einen Union-Schuss mit dem Knie beinahe erneut ins eigene Tor ab, doch der Ball strich knapp über die Latte. In der Nachspielzeit setzte Unions Niko Gießelmann einen Freistoß knapp über das SCP-Gehäuse. Mit der letzten Aktion des Spiels traf Berlin den Pfosten, doch der Ausgleich fiel nicht mehr - die Paderborner kämpften bis zum Ende um jeden Ball und brachten den Sieg über die Zeit.

Das Achtelfinale wird am 3. Januar in der Sportschau (17.30 Uhr) ausgelost. "Losfee" ist Sven Hannawald. Paderborn hatte in der 1. Pokalrunde den Regionalligisten SC Wiedenbrück mit 5:0 besiegt, Union hatte sich beim Zweitligisten Karlsruher SC mit 1:0 nach Verlängerung durchgesetzt.