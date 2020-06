Das erneute Wunder im DFB-Pokal blieb aus. Bayer 04 Leverkusen hat am Dienstagabend (09.06.2020) gegen den Überraschungs-Halbfinalisten 1. FC Saarbrücken nichts anbrennen lassen und ist durch einen souveränen 3:0-Sieg (2:0) erstmals seit 2009 ins Finale eingezogen.

Moussa Diaby (11.) und Lucas Alario (19.) brachten die Werkself am Dienstagabend (09.06.2020) früh auf die Siegerstraße. Karim Bellarabi stellte nach 57 Minuten auf 3:0.

Fünf Wechsel in der Startformation

Bayer-Coach Peter Bosz stellte seine Startelf im Vergleich zur 2:4-Niederlage gegen den FC Bayern gleich auf fünf Postionen um. Aleksander Dargovic, Nadiem Amiri, Julian Baumgartlinger, Leon Bailey und Karim Bellarabi blieben draußen. Dafür spielten Paulinho, Wendell, Mitchell Weiser, Kerem Demirbay und Florian Wirtz. Für Letzteren war es das Debüt im DFB-Pokal.

Die Werkself drückte früh auf das Gaspedal, um ein erneutes Saarbrücker Pokalwunder zu verhindern. Schon nach elf Minuten bediente Demirbay im Sechzehner Diaby, der sich geschickt vom Ex-Kölner Christopher Schorch löste und den Ball aus fünf Metern volley zum 1:0 ins Tor schoss. Neun Minuten später profitierte Alario von einem Missverstädnis zwischen Manuel Zeitz und FCS-Keeper Daniel Batz und schoss den Ball aus spitzem Winkel trocken zum 2:0 ins Tor (19.).

Bayer 04 ließ auch in der Folge nichts anbrennen. Die wenigen Angriffsversuche der Saarbrücker, die durch den Abbruch in der Regionalliga Südwest lange kein Pflichtspiel mehr bestritten hatten, verpufften schnell. Die Leverkusener Pausenführung war so auch in der Höhe verdient.

Saarbrücken mutiger

Die Saarbrücker kamen mit mehr Mut aus Kabine, griffen die Leverkusener früher an und versuchten es immer wieder mit langen Bällen in die Spitze. Nach 55 Minuten vergab Anthony Barylla die bis dahin beste FCS-Chance, als er aus 16 Metern frei zum Schuss kam, aber an einem Leverkusener Verteidiger hängen blieb.

Nur zwei Minuten später kam dann aber auch die Werkself wieder vor das Tor und erhöhte prompt auf 3:0. Demirbay legte von der Grundlinie zurück auf Bellarabi, der den Ball aus sieben Metern im langen Eck versenkte (57.).

Paulinho verpasst das 4:0

Saarbrücken versuchte in der Folge weiter, zum Ehrentreffer zu kommen, konnte sich aber keine klaren Chancen herausspielen. Auf der anderen Seite verpasste es Paulinho nach Zuspiel des eingewechselten Kevin Volland, auf 4:0 zu stellen. Er scheiterte an Batz (76.). So blieb es am Ende beim verdienten 3:0 für Bayer Leverkusen.

Das Pokalfinale findet nun am 4. Juli im Berliner Olympiastadion statt. Der Gegner der Werkself wird am Mittwoch im zweiten Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt ermittelt. In der Bundesliga ist Bayer 04 am kommenden Sonntag beim FC Schalke zu Gast.