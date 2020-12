Sechs Neue bei Fortuna in der Startelf - RWE tauscht dreimal

Vor dem vierten Spiel innerhalb von zehn Tagen nahm Fortunas Trainer Uwe Rösler nach dem 3:0-Sieg bei St. Pauli sechs Änderungen an der Startelf vor. Raphael Wolf ersetzte Florian Kastenmeier im Tor. In der Abwehr spielten Jean Zimmer und Leonardo Koutris für Matthias Zimmermann und Luka Kranjc. Im Mittelfeld ersetzten Adam Bodzek, Thomas Pledl und Edgar Prib das Trio Alfredo Morales, Shinta Appelkamp und Kristoffer Peterson.

Bei RWE rückten nach dem 3:2 gegen den FC Wegberg-Beeck Felix Herzenbruch, Joshua Endres und Amara Condé für Kevin Grund, Cedric Harenbrock und Jan-Lucas Dorow in die erste Elf.

Fortuna macht das Spiel - RWE nutzt Chancen effizient

Fortuna kam umgehend zur ersten guten Möglichkeit durch Prib (4.), der aber etwas überrascht war und vergab. Nach einem langen Ball hatte Essen seine erste Chance durch Endres (10.), der das Fortuna-Tor mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze deutlich verfehlte. Anschließend gingen die Essener in Führung. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld passte Dennis Grote auf Essens Torjäger Engelmann (15.), dessen Schuss auf das kurze Eck F95-Keeper Wolf durch die Beine rutschte.

Die Düsseldorfer machten gegen defensiv agierende Essener das Spiel, doch gegen die gut gestaffelte RWE-Defensive mangelte es ihnen oft an Präzision im letzten Angriffsdrittel. Auf der Gegenseite vergab Endres (25.) eine hochkarätige Chance auf das 2:0. In der 36. Minute erzielte Fortuna den Ausgleich durch Hennings, der nach einer Prib-Flanke trocken ins lange Eck traf. Doch mit dem nächsten Angriff ging Essen wieder in Führung: Erneut nach einem langen Ball aus dem Halbfeld ließ Zimmer RWE-Kapitän Kehl-Gomez (39.) laufen, der Torwart Wolf mit seinem Kopfball keine Chance ließ.

RWE erneut eiskalt - Düsseldorf in der Offensive harmlos

In der zweiten Halbzeit rannte Düsseldorf weiter an und war die überlegene Mannschaft, es sprang aber keine einzige zwingende Torchance heraus. Stattdessen schlug RWE wieder eiskalt zu: Ein feiner Pass von Condé in die Gasse hebelte die komplette Fortuna-Abwehr aus und landete beim eingewechselten Kefkir (70.), der den Ball präzise ins untere rechte Eck schoss. Nach Foul an Andre Hoffmann bekam Fortuna kurz vor Schluss einen Elfmeter zugesprochen, den Hennings (87.) souverän verwandelte - zu mehr reichte es aber nicht mehr.