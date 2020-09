Essen fand nun offensiv kaum noch statt, dafür erhöhte Arminia die Schlagzahl. Nach 60 Minuten rettete der Ex-Bielefelder Daniel Davari im Essener Tor gegen einen Distanzschuss von Marcel Hartel. Sieben Minuten später war Davari machtlos, doch der Freistoß von Hartel klatschte an den Innenpfosten (67.).

Während der Bielefelder Knoten nicht platzen wollte, entwickelten die Essener in der Schlussphase noch einmal ein wenig Offensivdrang. Klare Chancen kamen dabei zwar nicht heraus, allerdings schaffte es RWE so, die Arminia mal vom eigenen Tor wegzuhalten. In der Nachspielzeit kam Corova noch einmal frei zum Kopfball, scheiterte an an Davari. So konnten sich die Essener am Ende über den Einzug in die zweite Pokalrunde freuen.