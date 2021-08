Dabbur mit der Entscheidung

Auch in der Verlängerung erspielte sich Hoffenheim die besseren Chancen. Munas Dabbur scheiterte erst an Nicolas, brachte den Ball Sekunden später dann aber doch im Kölner Tor unter (94.). Auch danach ging es munter hin und her. Erst verpasste Timmy Thiele mit einem Schuss aus 17 Metern den Ausgleich, dann machte es Greger mit einem Kopfball nach einer Ecke besser und erzielte das 2:2 (102.). Fast wäre Hoffenheim umgehend durch David Raum wieder in Führung gegangen, aber einmal mehr vereitelte Nicolas den Gegentreffer (104.). In der zweiten Hälfte der Verlängerung war Nicolas dann aber machtlos, als Kramaric aus kurzer Distanz seinen zweiten Treffer erzielte (107.). Danach verwaltete der Bundesligist seine Führung souverän bis zum Schlusspfiff.