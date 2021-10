Münster verliert nach großem Kampf gegen Hertha BSC

Von Thorsten Rosenberg

Preußen Münster hat Hertha BSC in der 2. Runde des DFB-Pokals einen großen Kampf geliefert, musste sich am Ende aber mit 1:3 (1:1) geschlagen geben. Die frühe Führung von Jovetic (3.) hatte Deters egalisiert (41.). Belfodil (79.) und Richter (83.) in Überzahl entschieden die Partie für die Gäste.