Von 20 Spielen gegen den VfL Wolfsburg habe der SC Preußen Münster vielleicht in einer Partie die Chance, zu gewinnen, sagte Münsters Trainer Sascha Hildmann. Am Sonntag wäre fast so eine Partie gewesen. In der ersten Runde des DFB-Pokals fürhte der Regionallist bis eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit gegen den Champions-League-Teilnehmer, unterlag letztendlich aber mit 1:3 (0:0, 1:1) nach Verlängerung.

Marcel Hoffmeier brachte den Regionalligisten in der 74. Minute in Führung. Josip Brekalo erzielte in der 90. Minute den Ausgleich. Wout Weghorst (102.) und Ridle Baku (120.) trafen in der Verlängerung zum Wolfsburger Sieg.