Stindl trifft früh

Der FCK hielt von Beginn an gut dagegen und verbuchte die ersten Torraumszenen. Mönchengladbach schlug dafür in der 11. Minute eiskalt zu. Stindl köpfte eine Flanke von Patrick Herrmann am zweiten Pfosten zum 1:0 ein. In der 25. Minute hatte Kaiserslauterns Jean Zimmer den Ausgleichstreffer auf dem Fuß, scheiterte aber an Gladbachs Schlussmann Yann Sommer. Auf der anderen Seite hätte Hannes Wolf beinahe das 2:0 für die Borussia erzielt, schoss aus 14 Metern aber knapp neben das Tor (37.) und eröffnete damit eine Drangphase der Gäste kurz vor der Pause. Ein Kopfball von Stefan Lainer verfehlte das FCK-Tor nur um Zentimeter (41.). Kurz darauf hatte auch Herrmann mit einem Pfostentreffer ebenso Pech im Abschluss (44.) wie Laszlo Bénes mit einem Schuss aus der Distanz (45.).

Gladbach verpasst mehrfach die Entscheidung

Kaiserslautern kam offensiver eingestellt aus der Kabine. Kenny Redondo hatte in der 54. Minute die erste Torchance des zweiten Durchgangs, aber Sommer hielt den Schuss sicher. Auf der anderen Seite scheiterte Stindl aus der Distanz ebenso an Matheo Raab im Tor der Pfälzer (55.) wie kurz darauf Herrmann (57.). Ein Kopfball von Matthias Ginter nach einer Ecke in der 58. Minute war leichte Beute für Raab und vorerst das Ende der Gladbacher Drangphase. Stattdessen wurde der Drittligist mutiger und die Partie hektischer. In der 84. Minute hätte Stindl mit seinem zweiten Treffer alles klar machen können, unterlag aber einmal mehr im Duell mit Raab. FCK-Chancen zum Ausgleich ließ die Borussia bis zum Schlusspfiff nicht mehr zu.