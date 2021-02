Sensation in Essen: Bayer scheitert im DFB-Pokal

Bayer Leverkusen musste im DFB-Pokal-Achtelfinale nach den schlechten Wochen in der Bundesliga beim 1:2 n.V. (0:0, 0:0) gegen Regionalligist Rot-Weiß Essen den nächsten Rückschlag hinnehmen. Die hochdominante Werkself vergab reihenweise Chancen, ging dann durch Leon Bailey in Führung (105.) in Führung. Doch der Viertligist kam durch Oguzhan Kefkir (108.) und Simon Engelmann (117.) zurück und drehte die Partie quasi aus dem Nichts. "Für uns ist wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen" , sagte Torschütze Kefkir. Essen bleibt damit in dieser Spielzeit weiter ungeschlagen.

Davari lässt Bayer verzweifeln

Bayer ließ vom Anpfiff weg keinen Zweifel aufkommen, wer der Favorit in dieser Partie war. In den Anfangsminuten baute der Bundesligist hohen Druck, dem Essen mit etwas Glück standhielt. Danach blieb Bayer das Team mit den besseren Chancen. Doch weder Lucas Alario (8.), Patrick Schick bei einem Kopfball an den Pfosten (24.) noch Charles Aranguiz (29.) oder Moussa Diaby (44.) brachten die Kugel gewinnbringend im Tor unter.

RWE wurde erst nach rund 25 Minuten offensiv mutiger und agiler - wie erwartet per Konter. Zweimal wurde ein schneller Angriff eigentlich regelwidrig von Leverkusen unterbunden. Schiedsrichter Daniel Schlager ließ jedoch jeweils weiterspielen. Marco Kehl-Gómez verpasste fünf Minuten vor dem Pausenpfiff per Distanzschuss hauchdünn die RWE-Führung.