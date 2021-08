DFB-Pokal: Paderborn verliert Zweitligaduell in Dresden

SCP-Trainer Lukas Kwasniok nahm im Vergleich zum 2:2 gegen den 1. FC Nürnberg zwei Änderungen vor: Julian Justvan und Felix Platte rückten für Jasper van der Werff und Dennis Srbeny in die Startelf.

Die Gäste begannen mutig und offensiv, allerdings in der Anfangsphase noch ohne Durchschlagskraft. Den ersten Schuss der Partie von Dresdens Morris Schröter aus der Distanz hielt SCP-Schlussmann Jannik Huth sicher fest (9.). Gefährlicher wurde es auf der anderen Seite, als Jannis Heuer nach einer Ecke per Kopf Kevin Broll zu einer Glanzparade zwang (14.). Es ging nun munter hin und her, bis zur nächsten Großchance dauerte es aber. In der 35. Minute scheiterte erst Michael Sollbauer per Kopf an Huth, dann schoss Michael Akoto aus der Distanz knapp am Paderborner Kasten vorbei.

Wilde zweite Halbzeit

Der zweite Durchgang begann mit einer Paderborner Doppelchance: Kai Pröger und Felix Platte scheiterten nacheinander am starken Broll und sorgten so für den Startschuss einer wilden zweiten Hälfte. Dynamo ging in Führung, als Tim Knipping nach einer Ecke per Kopf zum 1:0 (54.) traf. Die Antwort des SCP ließ nicht lange auf sich warten: Plattes Schuss konnte Broll noch parieren, im Nachsetzen traf Sven Michel aber zum Ausgleich (61.). Auf der anderen Seite scheiterte Christoph Daferner erst an Huth (63.) und eine Minute später am Pfosten.

Danach ließ das Spieltempo etwas nach, es blieb aber bei einem offenen Schlagabtausch. Es dauerte jedoch bis zur 83. Minute, bis Michel wieder eine zwingende Chance verbuchen konnte. Broll lenkte seinen Schuss von der Strafraumgrenze über die Latte. Auch Prince Owusu hatte die Paderborner Führung auf dem Fuß, wurde aber im letzten Moment noch geblockt (87.). Stattdessen schlug Dresden mitten in der Drangphase des SCP eiskalt durch Julius Kade zu, der im Strafraum frei zum Abschluss kam und Huth keine Chance ließ (88.). Es war der Siegtreffer für die Gastgeber.