Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten - Rouwen Hennings verlor den Ball zu leicht in der Vorwärtsbewegung, Timmy Thiele hatte im anschließenden Konter zu viel Platz auf der linken Außenbahn und fand den völlig allein gelassenen Christian Kühlwetter, der zum 1:1-Ausgleich einnetzte (1:1).

Es entwickelte sich eine zunehmend ausgeglichene Partie, in der sich Kaiserslautern keinesfalls versteckte. Die Gäste aus dem Rheinland hatten in der Folge Möglichkeiten durch Hennings (21.) und Aymen Barkok (26.), Kaiserslautern kam durch Kühlwetter (32.) zum Torabschluss.

Kurz vor dem Seitenwechsel foulte Niko Gießelmann Kaiserslauterns Florian Pick ungestüm im eigenen Strafraum. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Doppeltorschütze Kühlwetter eiskalt zur 2:1-Führung (39.).

Hennings schnelle Antwort im zweiten Durchgang

Die zweite Halbzeit startete, wie auch Durchgang eins, ereignisreich. Nach toller Vorarbeit mit dem Außenrist von Kevin Stöger erzielte Fortuna-Torjäger Rouwen Hennings per Volley den 2:2-Ausgleich (49.). Hennings traf somit im fünften Pokalspiel in Folge. Der Drittligist aus Kaiserslautern versuchte noch einmal Alles, kam aber nicht mehr zwingend vor das gegnerische Tor. Auf der anderen Seit nutzte Düsseldorf die Räume und ging schließlich durch einen Kopfbaltreffer von Matthias Zimmermann (65.) erneut in Führung.

Die Fortuna hatte nun alles im Griff und drückte weiter. Rouwen Hennings machte seinen Doppelpack perfekt (78.), ehe Kevin Stöger zehn Minuten vor Ende auf 5:2 erhöhte (83.). Am Ende gewann Fortuna Düsseldorf nach einer mühsamen ersten Hälfte und einer starken zweiten Halbzeit letztendlich souverän in Kaiserslautern und steht das erste Mal seit der Saison 1995/96 in einem DFB-Pokal-Viertelfinale.