Borussia Dortmund ist im DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstagabend (04.02.2020) wie auch im letzten Jahr an Werder Bremen gescheitert. Der BVB verlor in Bremen 2:3. Die beiden Winterneuzugänge Erling Haaland und Emre Can saßen beide zunächst auf der Bank. Nach einer schwachen ersten Hälfte zeigte sich der BVB in Halbzeit zwei bemüht, kam aber nicht über zwei Joker-Tore von Haaland (67.) und dem 17-jährigen Giovanni Reyna (80.) hinaus.

Bremen mit einem Doppelschlag

Bereits nach wenigen Minuten wurde der BVB das erste mal gefährlich - Marco Reus verpasste allerdings eine Flanke von Achraf Hakimi (4.). Nachdem Dortmund die ersten zehn Minuten dominierte, wurde Bremen mutiger und hatte durch Davy Klaasen die erste Chance (12.). Wenige Minuten später nutzte Werder-Rückkeher Davie Selke einen Abpraller zur 1:0-Führung für die Gastgeber.