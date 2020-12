Schalke, das in der Bundesliga seit 29 Spielen in Serie sieglos ist, begann nach der 0:1-Niederlage gegen Bielefeld mit fünf frischen Kräften. Kapitän Omar Mascarell (muskuläre Verletztung), Nassim Boujellab (Entzündung im Mund) sowie die beiden Innenverteidiger Ozan Kabak und Salif Sané fielen aus, Hamza Mendyl nahm zunächst auf der Bank platz. Dafür rückten Kilian Ludewig, Matija Nastasic, Steven Skrzybski, Amine Harit und Timo Becker in die Startelf.

Ulm in erster Halbzeit auf Augenhöhe - Schalke tut sich schwer

Ulm trat von Beginn an mutig auf und begegnete den Schalkern in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe. Schalke bemühte sich um Spielkontrolle, doch abgesehen von zwei harmlosen Schüssen durch Benito Raman war von der Schalker Offensive in den ersten 20 Minuten nichts zu sehen. Nach einem Konter der Ulmer über die linke Seite brachte Schalkes Nastasic bei einem Schuss von Nicolas Jann (23.) gerade noch die Fußspitze dazwischen.