Die Elf von Adi Hütter gewann am Mittwoch (27.10.2021) mit 5:0 (3:0) und zieht damit in die nächste Runde ein. Nach dem Aus gegen Holstein Kiel im Januar diesen Jahres müssen die Münchner also erneut früh im Pokal die Segel streichen. Manu Koné traf nach nur zwei Minuten für die Borussia, Ramy Bensebaini legte per Doppelpack nach (15., 21. - Foulelfmeter), Breel Embolo machte munter weiter (51., 57.).

Gladbacher Feuerwerk zum Start

Manuel Neuer war gerade erst so richtig in seinem Tor angekommen, da musste der Nationaltorhüter den Ball schon aus dem Netz holen. Koné hatte gerade nach einem Fehler von Alphonso Davies im Strafraum Doppelpass mit Breel Embolo gespielt und aus zehn Metern per Flachschuss getroffen (2.). Es deutete sich an, dass es ein extrem harter Tag für den 35-Jährigen werden würde.

Denn die Gladbacher setzten direkt nach und kreierten Chance um Chance. Embolo zwang Neuer noch zu einer Glanzparade (11.), doch nach einer starken Kombination gegen eine relativ orientierungslose Bayern-Abwehr brachte der links heranrauschende Bensebaini das Stadion nach einer Viertelstunde zum Kochen und traf zum 2:0. Und der Borussia-Rausch ging weiter. Lucas Hernandez ging im Strafraum gegen Breel Embolo ungeschickt zu Werke. Der folgende Elfmeterpfiff war eine etwas harte Entscheidung von Tobias Stieler, aber Bensebaini war das völlig egal. Der Linksverteidiger schnürte lässig den Doppelpack (21.).