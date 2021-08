Spätestens jetzt wussten die Bielefelder: Gegen den Viertligisten geht es nicht mit halber Kraft. Zu selbstbewusst trat Bayreuth auf und glaubte an seine Chance. Die Kramer-Elf schüttelte sich aber kurz und spielte wieder konsequenter bei strömendem Regen. Schon nach 22 Minuten lag der Ball wieder im Netz der Hausherren, doch Masaya Okugawa hatte kurz vor seinem Pfostenschuss, den Klos anschließend in das Tor bugsierte, im Abseits gestanden. Doch nach 27 Minuten traf Klos dann regulär. Erneut hatte er bei einem Pfostenabpraller nach einem Schuss aus 15 Metern von Alessandro Schöpf den richtigen Riecher und netzte aus kurzer Distanz zur erneuten Führung ein.

Arminia drückt, Lasme trifft

Arminia war nun das überlegene Team mit den besseren Chancen, Bayreuth aber setzt immer wieder Nadelstiche, ohne aber echte Chancen zu generieren. Mit der knappen Führung gingen die Ostwestfalen in die Kabine. Nach Wiederanpfiff drängte der Bundesligist auf das dritte Tor - und das fiel dann auch bald. Nach einer Laursen-Flanke wehrte SpVgg-Keeper Kolge zunächst einen Lasme-Kopfball zunächst noch ab, doch im Nachsetzen traf der 22-Jährige aus spitzem Winkel (50.).

Bielefeld in Geberlaune - Bayreuth gleicht aus

Alles in trockenen Tüchern für den Favoriten - sollte man meinen. Doch erneut schlug Bayreuth zurück. Nur zwei Minuten nach dem Lasme-Tor ließ DSC-Torwart Ortega, sonst eine Bank im Bielefelder Tor, einen harmlosen Flankenball von Knezevic aus den Händen gleiten. Stefan Maderer sagte "Danke" und netzte den Ball zum 2:3 ein. Und nach 68 Minuten mussten die Bayreuther gar nicht mehr selbst treffen: Joakim Nilsson glich per Eigentor nach einer halbhohen Hereingabe in den Fünfmeterraum für den engagierten Viertligisten aus (68.).

Nilsson macht Fehler wieder gut

Nun witterten die Oberfranken Morgenluft. Es wurde hektischer, doch der Favorit ließ sich nicht so richtig aus der Ruhe bringen. Hatte Nilsson eben noch auf der anderen Seite getroffen, machte er nach einem Eckball von Schöpf aus sechs Metern per Kopf wieder alles gut und brachte den Bundesligisten erneut in Front.

Dann überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst traf Eder zum 4:4, doch der Treffer wurde zurecht wegen Abseits nicht gegeben. Im direkten Gegenzug - die Bayreuther hatten den Abseitspfiff noch gar nicht so recht verkraftet - visierte Lasme dann auf der Gegenseite nur die Latte an, doch im zweiten Anlauf war es dann doch passiert. Einen Pass in den Rückraum nahm Fabian Kunze aus 16 Metern direkt und verwandelte zum 3:5. Lasmes Kontertor zum 3:6 machte dann endgültig den Deckel drauf (85.) zum letztlich verdienten Bielefelder Sieg, der aufgrund von Nachlässigkeiten im DSC-Abwehrverhalten unnötig lange unsicher war.

Arminia startet in der Bundesliga gegen Freiburg

Für die Ostwestfalen geht es am Samstag weiter mit dem ersten Spieltag in der Bundesliga. Los geht´s mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr).