Noch vor zehn Tages hatten sich beide Mannschaften in der Bundesliga gegenüber gestanden. Damals gewann Frankfurt mit 2:1. Am Dienstag lief es andersherum. Dabei hatte Amin Younes die Frankfurter nach sechs Minuten zunächst in Führung gebracht. Lucas Alario per Handelfmeter (27.), Edmond Tapsoba (49.) und Moussa Diaby (67., 87.) trafen für die Werkself, die ab der 73. Minute in Unterzahl spielen musste. Jonathan Tah hatte für eine Notbremse die Rote Karte gesehen.

Video starten, abbrechen mit Escape DFB-Pokal: Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt - die Highlights. Sportschau. . 02:59 Min. . Verfügbar bis 12.01.2022. Das Erste.

Younes bringt Frannkfurt in Führung

Gleich zu Beginn der Partie gab es die klate Dusche für eine schläfrige Werkself. Frankfurts André Silva verpasste eine Hereingabe von Daichi Kamada, legte so aber unfreiwillig für Younes, der aufgrund mangelnder Gegenwehr ohne Probleme zum 1:0 für die Gäste einschießen konnte (7). Fünf Minuten später hatte Nadiem Amiri dann die Chance zum schnellen Ausgleich, scheiterte aus zentraler Posotion aber an Eintracht-Keeper Kevin Trapp (12.). Fast im direkten Gegenzug konnte sich dann Bayers Torhüter Lukas Hradecky auszeichen, als er das 0:2 durch Silva verhindterte. Der Stürmer ließ Jonathan Tah aussteigen und lief dann frei auf den Finnen zu (13.).

Statt 0:2 stand es nach 27 Minuten 1:1. Erik Durm hatte eine Flanke von Leon Bailey im Strafraum mit dem Arm abgeblockt - Schiedsrichter Christian Dingert zeigte auf den Elfmeterpunkt. Alario verwandelte sicher in die Mtte.