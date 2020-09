Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny hatte hingegen in einem Interview mit dem "Sportbuzzer" erklärt, er habe mit der Klage so lange warten müssen, bis der BFV offiziell seine Starter benannt hatte. Das sei erst vor rund einer Woche der Fall gewesen.

Wie kam es zu dem Chaos?

Doch wie kam es zum Chaos? Die Regionalliga Bayern hatte ihren Spielbetrieb als einzige vierte Liga nicht wegen der Corona-Pandemie unterbrochen und nicht abgebrochen. Der BFV, vom Juristen und DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch geführt, nahm Spitzenreiter Türkgücü aus der Wertung und bestimmte die Münchner als Aufsteiger. Dafür sollte der Tabellenzweite Schweinfurt einen Startplatz im DFB-Pokal erhalten, das soll nach Informationen des Sport-Informations-Dienstes (sid) im Sommer mit den Klubs mehrmals besprochen worden sein.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, soll Türkgücü selbst lange Zeit davon ausgegangen sein, nicht im Pokal zu spielen. Zudem soll Klub-Präsident Hasan Kivran bei einem Treffen mit Koch sein "Ok" zu den Plänen gegeben haben. Die Regionalliga-Saison in Bayern soll jedenfalls am 26. September fortgesetzt werden. Da es aber um 137.000 Euro Antrittsgeld in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals geht, wurde Türkgücü aktiv.

Bundesliga-Auftakt gegen Bayern nun im Fokus

Die veränderte Situation am Pokalwochenende hatten die Schalker am Samstag mit einem internen Trainingsspiel genutzt, um sich auf den Start der Bundesliga beim FC Bayern München am kommenden Freitag (20.30 Uhr) vorzubereiten. " Die Bayern spielen ja auch nicht im Pokal. Das muss man jetzt so hinnehmen ", sagte Schneider. " Wir jammern nicht. Dafür gibt es keinen Grund. Vielmehr bereiten wir uns nunmehr intensiv auf den Bundesligaauftakt in München vor. "

Video starten, abbrechen mit Escape Schalke vor Saisonstart unter Druck. Morgenmagazin . . 01:50 Min. . Verfügbar bis 31.08.2021. Das Erste.

dpa/sid | Stand: 13.09.2020, 11:50