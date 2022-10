Schalke 04 - Mit letztem Mut nach Sinsheim

Veränderungen in der Startelf

In der zweiten Runde des DFB-Pokals treffen beide Teams am Dienstag (ab 20.30 Uhr im Live-Ticker) erneut aufeinander. " Wenn man da die Möglichkeit hat, eine Runde weiterzukommen, dann werden wir alles dafür tun, dass wir das hinbekommen. Wir fahren nach Sinsheim, um eine Runde weiterzukommen" , sagte Kramer vor dem erneuten Duell. Schließlich geht es im Pokal nicht nur um sportliches Prestige, sondern auch um viel Geld.

Für den Achtelfinal-Einzug bekäme der S04 836.988 Euro. Geld, dass die Schalker sehr gut gebrauchen könnten, sind die Kassen doch alles andere als gut gefüllt beim Ruhrgebietsklub.