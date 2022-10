Schalke 04 trennt sich von Trainer Kramer

Frank Kramer ist nicht mehr Trainer des FC Schalke 04. Nach dem 1:5-Debakel in der 2. Runde des DFB-Pokals bei der TSG Hoffenheim beendete der Ruhrgebietsklub die Zusammenarbeit mit dem 50-Jährigen. Das gaben die Schalker am Mittwoch (19.10.2022) bekannt. Das Training am Mittwoch wird von den Assistenztrainern geleitet.

Schröder: Wegweisende Rückrunde

"Nach dem Aufstieg haben wir uns gemeinsam einem Ziel verschrieben: dem Klassenerhalt in der Bundesliga. Bis zuletzt waren wir der Überzeugung, dass wir die Trendwende in der bestehenden Konstellation schaffen können. Aus unserer Sicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem wir personelle Veränderungen vornehmen müssen" , sagt Sportdirektor Rouven Schröder. "In den letzten fünf Ligaspielen vor einer außergewöhnlich langen WM-Pause müssen wir punkten, um uns im Anschluss bestmöglich auf eine für unseren Verein wegweisende Rückrunde vorzubereiten."

Peter Knäbel, Mitglied des Vorstands und verantwortlich für den Sport: "Die Art und Weise, wie wir insbesondere bei den Auswärtsspielen in Leverkusen und Hoffenheim aufgetreten sind, war des FC Schalke 04 nicht würdig. Unsere Analyse geht auch deshalb über die Einzelperson des Chef-Trainers hinaus. Wir werden uns in allen Bereichen signifikant verbessern müssen, um unser großes Ziel - den Klassenerhalt - erreichen zu können."

Schlechteste Saisonleistung

Die heftigste Pokalklatsche seit 17 Jahren dürfte Kramer die letzten Argumente geraubt haben, schon nach dem 0:3 am vergangenen Freitag gegen die TSG in der Liga war Kramer beim Tabellenvorletzten nur noch ein Trainer "auf Bewährung".