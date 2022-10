SC Paderborn: Mit der richtigen Mischung zum Erfolg

Dass Paderborn für Offensivfußall steht, war schon unter Ex-Coach Steffen Baumgart so. In der Vergangenheit ging das jedoch häufiger zu Lasten der Defensive. Das ist in diesem Jahr anders. Erst zwölf Gegentore kassierte der SCP in der Liga bislang. Nur der 1. FC Heideheim (elf) und der Hamburger SV (zehn) kassierten weniger.

Hoffmeier die Entdeckung in der Defensive

Die Entdeckung in der Defensive ist dabei sicherlich Marcel Hoffmeier, der in der Dreierkette meistens links oder rechts agiert. Hoffmeier kam vor der Saison vom Regionalligisten Preußen Münster nach Paderborn und war auf Anhieb Stammspieler. In der Verteidigung überzeugt er durch seine Zweikampfstärke und sorgt auch offensiv mit seinem Vorstößen immer wieder für Gefahr. So leitete er gegen Bremen auch das Führungstor durch Platte ein.

Auch Innenverteidiger Jannis Heuer hat in diesem Jahr noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht. Der 36-Jährige Uwe Hünemeier bringt in seinem wohl letztem Profijahr die nötige Erfahrung mit.