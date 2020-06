Auch ohne Havertz: Bayer will ersten Titel seit 1993

27 Jahre wartet Bayer Leverkusen nun schon auf einen Titel. Seit dem DFB -Pokal-Gewinn im Jahr 1993 gab es für die Werkself fünf Vize-Meisterschaften und drei verlorene Finals. Doch mit "Vizekusen", wie Bayer wegen der vielen zweiten Plätze genannt wird, soll es nun vorbei sein. " Wir, die Spieler und der ganze Verein wollen Titel gewinnen ", gab Trainer Peter Bosz als Ziel aus.

Doch ganz so weit ist Leverkusen ja auch noch gar nicht. Um überhaupt die Chance auf einen neuerlichen Titel zu bekommen, muss die Bosz-Elf im Halbfinale am Dienstag (09.06.2020) erstmal Regionalligist 1. FC Saarbrücken bezwingen.

Keinerlei Ausreden für Bayer

Was zunächst mal einfach klingt, sollte Bayer aber tunlichst nicht auf die leichte Schulter nehmen. " Saarbrücken hat in dieser Saison im DFB-Pokal zwei Bundesligisten und zwei weitere Profi-Mannschaften ausgeschaltet. Das sollte Warnung genug sein ", sagte Bosz, der keinerlei Ausreden gelten lassen will.