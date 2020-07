Noch zu Jahresfrist hatte der DFB eine neue Zuschauer-Bestmarke für dieses Finale erhofft. " In diesem besonderen Jahr, in dem wir 50 Jahre Frauenfußball und zehn Jahre Pokalfinale in Köln feiern, wollen wir auch etwas Besonderes schaffen: Wir wollen die 20.000 in 2020 knacken und sind optimistisch, dass wir auch den Zuschauerrekord der Premiere in 2010 toppen können ", hatte Abteilungsleiter Manuel Hartmann noch im Januar angekündigt.

Statt Besucherrekord nun keine Zuschauer vor Ort

Einen neuen Rekord wird es definitiv geben – nur leider in die andere Richtung. Denn bekanntermaßen wird es wegen der Corona-Auflagen keine Zuschauer in Müngersdorf geben. " Es ist richtig schade, dass in diesem Jahr keine Zuschauer dabei sein können. Besonders für die Spielerinnen, für die das Spiel das Highlight der ganzen Karriere sein könnte ", bedauert Lena Oberdorf. Doch sollte am Ende ihr Team den Pokal in den Himmel halten, wäre das sicher ein großes Trostpflaster.

