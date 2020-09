Den ersten Schritt im Pokal kann Rose nicht aus gewohnter Perspektive begutachten. Der 43-Jährige ist wegen seiner Roten Karte beim Zweitrunden-Aus der Vorsaison bei Borussia Dortmund am Samstagnachmittag gesperrt. "Ich werde mir irgendwo im Stadion einen Platz suchen und mir das Spiel dann in Ruhe anschauen" , erklärte Rose vor dem Pflichtspielauftakt zur neuen Saison. Die Co-Trainer Alexander Zickler, Frank Geideck und Rene Maric sollen Rose gemeinsam vertreten. "Die kriegen das auch ohne mich hin" , meinte Rose, der mit Personalproblemen startet.

Personalprobleme bei Mönchengladbach

Auf Denis Zakaria, Alassane Plea, Laszlo Benes und Breel Embolo müssen die Gladbacher unter anderem verzichten. Erstmals seit seiner Sprunggelenks-Operation im Juni soll Marcus Thuram aber wieder im Kader stehen. Rose hofft, Plea im ersten Bundesligaspiel am 19. September bei Borussia Dortmund wieder einsetzen zu können. Embolo fällt wegen seiner schweren Prellung aus dem Länderspiel mit der Schweiz gegen Deutschland am vergangenen Sonntag aus. Außerdem werden Valentino Lazaro, László Bénes, Andreas Poulsen und Julio Villalba fehlen.

Video starten, abbrechen mit Escape Marco Rose: "Ich werde mich zurückhalten". Sportschau. . 00:34 Min. . Verfügbar bis 10.09.2021. Das Erste.

Karten klar verteilt

Trotzdem sind die Karten natürlich klar verteilt, das weiß auch Rose, der eine klare Marschrichtung ausgab. "Wir wollen es dieses Mal besser machen als in der vergangenen Saison und so weit wie möglich kommen. Das wollen wir am Samstag von der ersten Minute an untermauern. Im Pokal sind schon viele verrückte Dinge passiert und ich will, dass wir von Beginn an deutliche Signale senden."

"Wir können eine Mannschaft erwarten, die nichts zu verlieren hat und für eine Sensation sorgen will. Sie wird alles reinhauen, um uns zu beschäftigen und wehzutun. Dem müssen wir entgegenwirken" , hob der Gladbacher Trainer den verbalen Zeigefinger.

300 Zuschauer zugelassen

Für den FC Oberneuland wird das Duell mit dem Champions-League-Teilnehmer nach dem Heimrechttausch zum Event. Der 40-köpfige Tross des Nordost-Regionalligisten wird extra einen Tag vor dem Spiel mit einem Doppeldeckerbus anreisen, vor Ort gibt es erstmal eine Stadionführung und einen Besuch der Fohlen-Welt. Dass für die Partie im Borussia-Park nur 300 Zuschauer zugelassen sind, verkommt da fast zur Nebensache.

Video starten, abbrechen mit Escape Max Eberl: "Leipzig und Berlin ist ein Test-Ballon" . Sportschau. . 01:22 Min. . Verfügbar bis 10.09.2021. Das Erste.

Borussias Sportdirektor Max Eberl hofft, dass es bald wieder mehr sein können: "Wir schauen alle, dass wir wieder eine Normalität hinbekommen. Wenn die entsprechende Verordnung unseres Bundeslandes es hergibt, dass wieder mehr als 300 Zuschauer im Stadion zugelassen sind, dann werden wir das auch umsetzen. Gemeinsam mit dem Gesundheits- und Ordnungsamt werden wir das bewerkstelligen können."

Video starten, abbrechen mit Escape Max Eberl: "Ich bin eher Asterix oder Idefix". Sportschau. . 03:19 Min. . Verfügbar bis 09.09.2021. Das Erste.

red/sid/dpa | Stand: 11.09.2020, 08:00