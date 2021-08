Viktoria mit "riesiger Vorfreude" gegen Hoffenheim

Dennoch fiebert die Viktoria dem Pokalspiel entgegen. "Gerade für diejenigen aus dem Team, die noch nicht im DFB-Pokal dabei waren, wird es sicher das schönste Spiel ihrer Karriere" , glaubt Risse, der seiner Mannschaft im Erstundenspiel am Montag (18.30 Uhr) auch sportlich etwas ausrechnet: "Wenn wir mutig nach vorne spielen und das nötige Spielglück haben, werden wir eine Chance haben."

Generalprobe gegen Leverkusen gelungen

Am Mittwoch sammelte die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen in einem Trainingsspiel bei Bundesligist Bayer Leverkusen noch einmal Selbstvertrauen. Die Partie, die über zweimal 30 Minuten ging und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, entschieden die Kölner mit 1:0 für sich. Federico Palacios erzielte das einzige Tor in der 4. Minute.

Es ist das erste Pflichtspiel zwischen beiden Mannschaften. Während die Viktoria bereits voll im Ligabetrieb ist, absolviert Hoffenheim am Montag das erste Pflichtspiel der Saison. Für TSG-Spieler Dennis Geiger ein Vorteil für das Heimteam: "Wir wissen, dass die Mannschaft schon in die 3. Liga gestartet ist und deshalb über mehr Spielpraxis verfügt als wir. Es wird nicht einfach, das wissen wir spätestens aus den vergangenen beiden Jahren, als wir gegen Dritt- und Viertligisten ins Elfmeterschießen mussten" , so der Mittelfeldspieler.

Viktoria mit Aktion gegen Impfmüdigkeit

Das Pokalspiel will die Viktoria auch für eine besondere Aktion nutzen. "Unsere Mannschaft wird am Montag ein besonderes Trikot tragen" , kündigte Andreas Rettig, Vorsitzender der Geschäftsführung, an. Auf dem Shirt wird der Schriftzug "Solidarität auf und neben dem Platz - Impfen! Jetzt!" stehen. Der Verein wolle laut Rettig damit "einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, um einer bevorstehenden vierten Corona-Welle entgegenzutrteten" . Zudem werde man sich am Montag ab 16.30 Uhr vor den Toren des Sportparks Höhenberg in drei dafür aufgebauten Zelten impfen lassen können.