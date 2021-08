Fortuna auf Los-Gewinner Oldenburg gut vorbereitet

Personallage "ein wenig" entspannt

Die Fortuna steht nach zwei absolvierten Zweitligaspielen (ein Sieg, eine Niederlage) bereits voll im Saft und geht auch deshalb als klarer Favorit in die Partie. "Wir wollen möglichst ein frühes Tor schießen und werden offensiv ausgerichtet sein, wollen viel Ballbesitz haben und uns Torchancen erarbeiten", erklärte Preußer die Marschrichtung. Die Personallage habe sich "ein wenig entspannt" , denn mit Felix Klaus, Shinta Appelkamp und Dragos Nedelcu sind drei Spieler "wieder voll mit dabei" und stehen für längere Einsätze zur Verfügung. Auch Emmanuel Iyoha ist zurück im Mannschaftstraining. Lex-Tyger Lobinger fehlt dagegen verletzungsbedingt.