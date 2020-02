Stichelei gegen Klinsmann

Wagner ließ zudem durchblicken, dass er auch Hertha-Trainer Jürgen Klinsmanns Interpretation des Spiels für eigenwillig hielt. Der frühere Bundestrainer hatte nach dem Spiel sinngemäß erklärt, dass sein Team besser im Spiel gewesen sei. "Mein Frau sagt in solchen Situationen immer: Was juckt es die Eiche, wenn die Sau sich an ihr reibt?" , meinte Wagner. Beim 0:0 in der Liga hatte die Hertha nicht einmal auf das Schalker Tor geschossen.

Video starten, abbrechen mit Escape Wagner: "Ich sehe den Zusammenhang nicht" . Sportschau. . 01:03 Min. . Verfügbar bis 03.02.2021. Das Erste.

Serdar fraglich, Schubert fehlt

Bei den Schalkern ist der Einsatz von Nationalspieler Suat Serdar weiter unklar. "Hinter seinem Einsatz steht noch ein Fragezeichen. Bei allen anderen sieht es so aus, dass sie einsatzfähig sind" , sagte Trainer David Wagner am Montag. Serdar war beim 0:0 am Freitag in Berlin vorzeitig wegen einer Zehenverletzung ausgewechselt worden.

Keeper Markus Schubert fehlt dagegen weiterhin. "Er ist weiter im Aufbautraining mit seiner Patellasehnen-Problematik" , berichtete der Wagner. Im Tor spielt bis auf Weiteres Stammkeeper Alexander Nübel, der im Sommer zum FC Bayern München wechselt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Stand: 03.02.2020, 16:38