Ausgeglichene erste Halbzeit

Schon in der 2. Minute gab es erstmals Aufregung im Bremer Strafraum, als Werder-Keeper Jiri Pavlenka gegen Schalkes Breel Embolo in höchster Not eine Großchance vereitelte. Die Gäste kamen in der 9. Minute zu einem ersten Abschluss durch Milot Rashica, den Alexander Nübel im Tor der Schalker sicher festhielt.

Eine Viertelstunde lang war die Partie umkämpft, hatte aber keine weiteren Torraumszenen, bis Nübel einen Schuss von Marco Friedl nicht festhalten konnte (25.) und Salif Sané gerade noch den Nachschuss von Johannes Eggestein verhinderte. Auf der Gegenseite konnte Sané eine Freistoßflanke von Sebastian Rudy mit einem Kopfball nicht im Tor unterbringen (27.). Eggestein hatte während einer starken Bremer Drangphase kurz vor der Pause Führung auf dem Fuß (42.), verfehlte das Tor aber ebenso wie sein Bruder drei Minuten später (45.).

Viele Schalker Chancen nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel erwischte erneut Schalke den besseren Start. Nassim Boujellab zielte nach einem Solo über den halben Platz allerdings etwas zu hoch (48.). Wenig später rutschte Sané bei einer Schalker Freistoßflanke der Ball im Strafraum über den Fuß (51.), Guido Burgstaller scheiterte eine Minute später nach einer Ecke am Pfosten (52.) und Embolo schoss aus 16 Metern über das Tor (53.).

Rashica und Klaassen mit der Entscheidung

Nach der Schalker Drangphase folgte die Führung für Bremen. Ein Fehlpass von Bastian Oczipka führte zu einem sehenswerten Tor aus der Distanz durch Rashica (66.). Fünf Minuten später sorgte Davy Klaassen mit dem 2:0 für die Vorentscheidung (73.). Der eingewechselte Kevin Möhwald verpasste kurz darauf nur knapp das dritte Bremer Tor (75.). Kurz vor Schluss sah Bremens Nuri Sahin noch die Gelb-Rote Karte.

Für Schalke geht es am Samstag (06.04.2019/15.30 Uhr) in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt weiter.