Der SC Paderborn kann im DFB -Pokal erstmals in seiner Vereinsgeschichte den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. "Es ist kein Spiel, in dem die eine oder andere Mannschaft der Favorit ist" , sagte Trainer Steffen Baumgart dem WDR vor dem Viertelfinale am Dienstag (02.04.201918.30 Uhr) gegen den Zweitliga-Rivalen Hamburger SV . Er erwarte ein Duell auf Augenhöhe.