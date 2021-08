Die Begeisterung über die Gastmannschaft hielt sich bei den Münsteraner Verantwortlichen allerdings in Grenzen. Preußen-Präsident Christoph Strässer hatte die Wölfe kurz nach der Auslosung als " schweren und dazu unattraktiven Gegner " bezeichnet. Zwar entschuldigte er sich mittlerweile für die Wortwahl, sein Wunschlos sei dennoch ein anderes gewesen. " Wenn man aus Münster kommt, möchte man am liebsten gegen Dortmund oder Schalke spielen. Diese Derbys machen es in der Region nun mal aus, und da gehört Wolfsburg eben nicht dazu ", so Strässer.

Die Fans sind da offenbar weniger wählerisch. Sie freuen sich einfach auf die Pokalrückkehr ihres Teams und rissen sich um die Tickets. Binnen weniger Minuten war das coronabedingt auf 5.000 Karten begrenzte Kontingent vergriffen. Kein Wunder, schließlich ist das Duell gegen den Champions-League-Teilnehmer ein " Highlight " für die Adlerträger, wie Sportchef Peter Niemeyer erklärte. Das sieht auch Trainer Sascha Hildmann so: " Das Spiel steht gewissermaßen in einer Klammer, es ist ein tolles Erlebnis. "

Vorbereitung spricht für Münster

Aber natürlich will man nicht nur das Erlebnis genießen, sondern nach Möglichkeit auch eine Runde weiter kommen. Schaut man auf die Vorbereitung der Teams, dürfen sich die Preußen auch durchaus Hoffnung machen: Fünf Testspiel-Pleiten in Folge legen den Verdacht nahe, dass die Wolfsburger und ihr neuer Trainer Mark van Bommel noch nicht richtig zusammengefunden haben.

Die Kicker des SC Preußen Münster haben die Vorbereitung auf die neue Saison dagegen mit weißer Weste zu Ende gebracht. Alle Probepartien wurden gewonnen, zudem blieb man viermal ohne Gegentor.