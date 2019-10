Zorc: "Am Mittwoch neuen Anlauf"

"Am Mittwoch nehmen wir einen neuen Anlauf" , verkündete Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc. Ein Sieg würde die Stimmung bei den Westfalen deutlich aufhellen, eine Niederlage das Gegenteil, selbst wenn der Bundesliga-Spitzenreiter auf dem Papier der derzeit schwerste aller möglichen Gegner ist.

"Wir müssen aus dieser Situation, die ich nicht als Krise betiteln würde, herauskommen - mit Spaß und mit harter Arbeit. Wir werden zurückkommen, auch was das Spielerische angeht, selbst wenn wir davon momentan weit entfernt sind" , so Kapitän Marco Reus, der nach dem 0:0 im Revierderby mit Kritik nicht hinterm Berg gehalten hatte. Für die Partie am Mittwoch fordert er: "Dagegenhalten und den Willen zeigen, das Spiel gewinnen zu wollen." Nicht mit dabei sein werden verletzungsbedingt Paco Alcacer und Marcel Schmelzer. Fraglich sind noch Mario Götze (Handverletzung) sowie Roman Bürki (Infekt).

Video starten, abbrechen mit Escape Favre: "Druck ist immer da". Sportschau. . 00:28 Min. . Verfügbar bis 29.10.2020. Das Erste.

Gladbach will Euphorie nutzen

Ganz anders dagegen die Stimmung bei der Borussia vom Niederrhein, bei der Trainer Marco Rose ankündigte: "Am Mittwoch werden wir dann alles reinwerfen, um eine Runde weiterzukommen." Roses Handschrift wird immer deutlicher erkennbar, das zeigte nicht zuletzt der jüngste 4:2-Erfolg in der Liga gegen Eintracht Frankfurt. Die Verletzungen von Breel Embolo und Tony Jantschke waren da die einzigen beiden Wermutstropfen, beide können nicht spielen. Zudem steht Torjäger Alassane Plea weiterhin nicht zur Verfügung.

Das Achtelfinale hat die Borussia aber dennoch fest im Blick. Rose betonte angesichts der vielen Spiele zwar, dass man trotz des "guten Gefühls am Limit" sei, doch Sportdirektor Max Eberl will die Euphorie nutzen: "Wir jammern nicht, wir lamentieren nicht." Die vergangenen neun Auswärtsspiele im Pokal entschied Gladbach zu seinen Gunsten. Nun soll das zehnte folgen.

red/sid/dpa | Stand: 28.10.2019, 18:44