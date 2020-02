Den schwersten Gegner bei der Auslosung (09.02.2020) erwischte Schalke 04 mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München. "Das hätte nicht sein müssen, aber wir nehmen es, wie es kommt" , sagte Olaf Thon als Repräsentant der Schalker in der ARD : "Es wird schwer, aber im Pokal ist alles möglich."

Düsseldorf beim Pokalschreck Saarbrücken

Bayer Leverkusen empfängt Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin. Fortuna Düsseldorf muss dagegen zu Pokalschreck Saarbrücken. Der Viertligist hat als Amateur Heimrecht und schaltete bisher mit Karlsruhe und Nürnberg zwei Zweitligisten sowie mit dem 1. FC Köln auch einen Klub aus der ersten Liga aus.

Die Viertelfinalspiele der Männer werden am 3. und 4. März ausgetragen, die Halbfinals folgen im April (21./22.), das Finale in Berlin findet am 23. Mai statt.

Das Viertelfinale der Männer im Überblick:

Bayer Leverkusen - Union Berlin

Schalke 04 - Bayern München

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

1. FC Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf