Im Vergleich zum Last-Minute-Sieg am Freitag beim Karlsruher SC (1:0) will der Trainer des Tabellenfünften der 2. Liga rotieren. Winter-Neuzugang Bashir Humphreys, ausgeliehen vom englischen Topklub FC Chelsea, wird dabei erstmals im Kader stehen, ein Einsatz ist möglich. "So einen fantastischen Jungen habe ich selten erlebt. Er ist eine absolute Frohnatur und sehr kommunikativ" , lobte Kwasniok den 19 Jahre alten Engländer.

"Ich habe noch nie einen so beidfüßigen Spieler wie ihn gesehen. Bei ihm erkennst du nicht, was sein besserer und was sein schlechterer Fuß ist" , freut sich der SCP-Coach über Humphreys Qualitäten.

Felix Platte ist fraglich

Ob Felix Platte am Dienstag im Paderborner Aufgebot stehen kann, ist dagegen fraglich. Der 26-jährige Stürmer musste aufgrund von Rückenbeschwerden auf das Gastspiel in Karlsruhe verzichten. Schon am Mittwoch hatte Platte über ein Zwicken im Rücken geklagt.

Respekt beim VfB

Viel Respekt vor dem kommenden Gegner hat der VfB, wie Trainer Bruno Labbadia vor dem Spiel betonte. "Paderborn ist eine Spitzenmannschaft in der 2. Bundesliga und hat Werder Bremen aus dem Pokal geworfen" , sagte der 56-Jährige auf der Pressekonferenz am Montag: "Wir wissen, dass es eine heiße Herausforderung wird."

Trotz Tabellenplatz 15 gehe man als Favorit in die Partie, sagte Labbadia. Nach zwei Remis und der jüngsten 1:2-Niederlage bei RB Leipzig wartet der 56-Jährige seit seiner Rückkehr im Winter noch auf den ersten Pflichtspielsieg mit seiner Mannschaft. Das soll sich am Dienstag ändern. "Wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen" , betonte Labbadia. Dabei müssen die zuletzt mit Personalsorgen geplagten Schwaben weiterhin auf den portugiesischen Stürmer Tiago Tomas (Einriss in der Bauchmuskulatur) verzichten.

